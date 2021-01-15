Москва, , 09:11 — REGNUM В декабре 2020 года оборот торговли и услуг Москвы в среднем вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 1,246 трлн рублей, сообщается на портале мэра столицы.

В декабря накануне Нового года покупательская активность была выше, чем годом ранее. Оборот торговли увеличился на 11,3%, непродовольственными товарами — на 26,2%. На 18,2% вырос оборот в сфере услуг связи, страхования и т. д.

Максимальный прирост зафиксирован в онлайн-торговле — на 67,1%. При этом в декабря было отмечено снижение посещаемости торговых центров на 36,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве вырос оборот магазинов онлайн-торговли.

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