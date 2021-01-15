Кемерово, , 09:08 — REGNUM В Кемеровской области состоялась рабочая встреча губернатора Сергея Цивилёва с представителями региональной торгово-промышленной палаты и руководителями предприятий разных отраслей промышленности. Стороны обсудили работу бизнеса в условиях пандемии коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Важно, что в сложных условиях пандемии в Кузбассе удалось не допустить обрушения экономики и массовых сокращений, — заявил на встрече губернатор. — Часть промышленных предприятий оперативно переориентировали на производство продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом».

Цивилёв уточнил, что в 2020 году из областного бюджета на поддержку частного бизнеса было выделено более 52 миллионов рублей, что позволило уберечь от сокращения 7 тысяч человек.

Участники обсудили предложение провести летом 2021 года Международный форум «Кузбасс-ЭКСПО». Планируется, что на нём будут представлены предприятия малого и среднего бизнеса, представляющие несырьевой сектор экономики.