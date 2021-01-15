Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM В Екатеринбурге директор одной из фирм не уплатил налогов на сумму более 2,25 млн рублей. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

По данным следователей, это произошло в 2020 году. Глава фирмы был в курсе о том, что организация должна бюджету, а также о том, что налоговые органы принимают меры к взысканию суммы задолженности. Тем не менее он перевёл деньги контрагентам-кредиторам, минуя при этом расчётный счёт организации.

Сейчас сотрудники СКР выясняют обстоятельства совершённого преступления. Также идут сбор и закрепление доказательств.