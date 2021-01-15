Красноярск, , 09:01 — REGNUM В Красноярском крае в 2021 году начнёт работу межрегиональный лесопожарный центр «Север» для тушения возгораний на труднодоступных и удалённых территориях наиболее горимых субъектов РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, на создание центра выделено 5 млрд рублей из федерального бюджета. Он будет базироваться в аэропорту Черемшанка, что позволит оперативно перенаправлять воздушные суда и доставлять специалистов парашютно-десантной службы к очагам возгораний в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Лесопожарный центр будет оснащён современной специализированной авиационной техникой, в том числе шестью вертолетами Ми-8 МТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров.

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