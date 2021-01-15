Пермь, , 08:58 — REGNUM В Пермском крае завершился первый этап по отбору кинокомпаний-претендентов на рибейт. Претендентами на получение субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат на съемки фильмов на территории региона являются семь кинокомпаний. Все они, согласно решению Пермской кинокомиссии, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

На рибейт рассчитывают игровой фильм «Одна» режиссера Дмитрия Суворова (съемки прошли летом 2020 года), приключенческая лента «Чук и Гек» режиссера-постановщика Александра Котта (съемки запланированы в январе-сентябре 2021 года), игровая социальная драма «Подельники» режиссера Евгения Григорьева (съемки пройдут с февраля по март 2021 года), фильм «Многотрудная жизнь второгодника Семенова» (съемки пройдут летом 2021 года), историческая драма «Романовы: преданность и предательство» (съемки пройдут в 2021—2022 гг.), фильм «12 стульев» (съемки пройдут летом 2021 года) и мультфильм к 300-летию Перми «Мир Пермского периода или приключения Маруси и Платона».

Окончательное решение о предоставлении рибейта комиссия примет не позднее 20 сентября 2021 года. С 2020 по 2021 год кинокомпании планируют потратить на производство фильмов в Прикамье 100 млн рублей. Общая сумма рибейта может составить не более 50% от объема средств, потраченных на кинопроизводство на территории региона.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что фильмы, снятые на пермской земле, прославляют регион и помогут увеличить туристический поток.