Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Избранный президент США Джо Байден решил выделить $1,9 трлн на увеличение помощи оставшимся без работы из-за COVID-19. Деньги также пойдут на помощь голодающим, малым бизнесам, штатам и госуправлению. Дополнительно будет увеличено спонсирование выпуска вакцин и тестирования, передает 15 января CNN.

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Столь большую сумму планируют потратить согласно «американскому плану спасения». Траты должны соответствовать мерам, указанным в законопроектах Конгресса о помощи в борьбе с COVID-19 суммой на 3 трлн и 900 млрд долл. США, которые, однако, были сокращены ради одобрения сенатом республиканцев.

После грядущей инаугурации 20 января избранного президента США — представителя демократов Джо Байдена — демократы получат больше контроля. Байден уже выдвигает проекты, которые считает необходимыми для решения насущных проблем, возникших из-за COVID-19.

Также он намерен создать план экономической реабилитации в течение следующих недель, стремясь увеличить рабочие места и заняться проблемами климата, среди прочего.