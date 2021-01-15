Москва, , 09:11 — REGNUM Цены на четыре модели чешской марки Skoda на российском авторынке выросли на 1−41 тыс. рублей. Об этом 15 января сообщается на портале «Цена Авто».

Так, все версии лифтбэка Rapid и кроссовера Karoq подорожали соответственно на 25 тыс. рублей (2,0−3,0%) и 31−41 тыс. рублей (1,7 — 2,5%).

Теперь диапазон цен на лифтбэк Rapid составляет от 872 000 до 1 289 000 рублей, а кроссовер Karoq продается по цене от 1 424 000 до 1 938 000 рублей.

Подорожали также некоторые версии кроссовера Kodiaq и лифтбэка Superb. Цены на них выросли не столь существенно.

Напомним, последний раз рост цен на модели Skoda был зафиксирован в декабре прошлого года. Тогда подорожали все автомобили семейства Superb на 32−36 тыс. рублей, а базовая комплектация Kodiaq стала дороже на 36−85 тыс. рублей.

Читайте также: В России подорожали почти все автомобили Lada