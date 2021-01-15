Москва, , 08:53 — REGNUM По итогам 2020 года российские автолюбители приобрели 11 452 автомобиля Chery, что на 80% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

В компании объясняют значительный рост спроса на машины Chery обновлением модельной линейки бренда в РФ. Так, в марте 2020 года на авторынке России стартовали продажи семиместного кроссовера Tiggo 8, а в сентябре этого же года кроссовер Tiggo 7 был обновлен до новой версии Tiggo 7 Pro. Также новые комплектации получил кроссовер Tiggo 4.

В 2021 году Chery планирует представить на российском рынке ещё три новых модели. В первом квартале на рынок страны выйдет новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, во втором квартале — модель Tiggo 4 Pro, а в конце года ожидается появление Tiggo 2 Pro.

Напомним, в декабре прошлого года реализация кроссоверов Chery достигла 2100 экземпляров, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.

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