Уфа, , 08:57 — REGNUM Один из самых современных элеваторов планируют построить в Башкирии. Об этом 14 января сообщил представитель управляющей компании «Перспектива» Олег Кажаев на «инвестчасе» в правительстве региона.

По его словам, предприятие планирует построить новый элеватор на 50 тысяч тонн с зерносушильным комплексом. Для реализации данного проекта стоимостью 500 млн рублей инвестором был приобретен в собственность земельный участок в Стерлитамакском районе. Кроме этого, была подготовлена технологическая схема комплекса.

Планируется, что элеватор будет запущен в конце 2022 года. По словам министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова, это один из первых элеваторов в России, который строится «с нуля» по самым современным технологиям. При этом на его территории строится контейнерная площадка для формирования железнодорожных составов. Это даст возможность отгружать продукцию на рынки других регионов России и зарубежные рынки.

Сообщается, по итогам обсуждения данный проект получил статус приоритетного. Инвестору будет возмещена часть затрат на создание инженерно-транспортной инфраструктуры и приобретение оборудования.

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