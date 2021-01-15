Москва, , 08:32 — REGNUM Спецверсия родстера Porsche Boxster 25 Years, посвященная 25-летнему юбилею модели, в базовой версии на российском авторынке будет продаваться за 7,62 млн рублей. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

В общей сложности Porsche выпустит 1250 экземпляров юбилейных авто. Однако пока неизвестно, сколько из них будет продаваться в России.

Boxster 25 Years создан на основе модели 718 Boxster GTS 4.0. Новинка комплектуется четырёхлитровым двигателем производительностью 400 «лошадей» (420 Нм), который агрегатируется с шестискоростной механической трансмиссией или семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Крутящий момент от движка передаётся на задние колёса.

С места до «сотни» автомобиль способен разогнаться всего за четыре секунды. Максимальная скорость модели равна 293 км/ч.

Экстерьер юбилейного авто выделяется шильдиком, особым декором и тканевой крышей красного цвета. При желании клиент может заказать родстер с черной крышей.

Напомним, в 2020 году дилеры компании Porsche на глобальном авторынке продали 272 162 машины — на 3% меньше по сравнению с 2019 годом.

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