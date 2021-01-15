Москва, , 08:23 — REGNUM Число банкротств граждан России и индивидуальных предпринимателей по итогам 2020 года превысило 119 тыс., что на 72,6% больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в статистических материалах проекта «Федресурс».

"В сегменте потребительских банкротств продолжился бурный рост, — отметили составители отчёта. — Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2019 году».

По информации «Федресурса», в подавляющем большинстве случае (94,5%) граждане самостоятельно инициировали банкротство.

Всего с октября 2015 года, когда в России была создана возможность инициировать процедуру своего банкротства, несостоятельными стали 282,3 тыс. граждан.

Ранее эксперт ИА REGNUM адвокат Евгений Пугачёв сообщал, что на увеличение количества банкротов влияет неспособность граждан справляться с растущей долговой нагрузкой.

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