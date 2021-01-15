Пермь, , 08:22 — REGNUM В Перми началась поставка второй партии новых трамваев модели «Львенок». Уже поступили три единицы электротранспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Город осуществил закупку 15 современных трамваев в 2020 году. Шесть трамваев поступили в муниципалитет в конце прошлого года. Остальная партия, согласно контракту, прибудет до 1 марта 2021 года. На сегодняшний день город получил три из оставшихся девяти трамваев. Они находятся в депо Балатово.

Новые вагоны оснащены современным оборудованием. В них предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Трамваи подходят для перевозки маломобильных пассажиров.

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