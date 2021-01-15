Красноярск, , 08:20 — REGNUM В Красноярский арбитраж поступило два иска от кредиторов «Хатангского морского торгового порта». Общая сумма требований по ним превышает 11,17 млрд рублей. Претензии московского ООО Страховая компания «Независимая страховая группа» на 5,61 млрд рублей суд начнёт рассматривать 10 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от страховой компании к порту поступило 12 января 2021 года, а 14 января дело приняла судья Курбатова. Сумма требований в споре составляет 5 619 275 779,67 рубля. Детали пока неизвестны.

Второй иск, поступивший в тот же день, но от ООО «Нева-транспорт-трейдинг» (Санкт-Петербург), та же судья оставила без движения до 8 февраля 2021 года. Сумма требований по этому делу — 5 563 029 031,23 рубля.

Напомним, страховая компания выступала стороной по договору страхования груза зенитных ракет, которые были отправлены в КНР в 2018 году. Перевозило специфический груз судно «Никифор Бегичев», оператором которого, по данным «Фонтанка.ру», был Хатангский морской торговый порт. В порту уточнили, что на тот момент сухогруз был зафрахтован сторонней организацией. Во время перевозки из-за шторма груз пострадал.

Фигурировала в этом деле и компания «Нева-транспорт-трейдинг», которая на сегодня обанкрочена. В материалах банкротного дела указано, что «наступлению неплатежеспособности и принятию единственным участником должника решения о ликвидации ООО «НТТ» предшествовало» решение суда от марта 2020 года, по которому фирма должна выплатить «Независимой страховой группе» «5 363 029 031,23 рубля в счёт возмещения ущерба в порядке суброгации». В 2018 году «Рособоронэкспорт» также потребовал с НТТ 6 702 070 091,95 рубля убытков, но иск оставили без рассмотрения. Дело слушалось в закрытом режиме, и порт был в числе иных лиц. Вероятно, все дела связаны с договором о перевозке ракет.