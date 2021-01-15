Уфа, , 08:22 — REGNUM Время «счастливых часов» для пенсионеров, находящихся на самоизоляции, изменили торговые сети в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского министерства торговли и услуг.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

В Башкирии сохраняется обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет, и граждан, которые имеют хронические заболевания.

Так, скидки для пожилых людей в 10% будут действовать в «Магните» с понедельника по пятницу с момента открытия магазина до 13:00 часов. Скидка в «Ленте» также составит 10% и будет предоставляться с понедельника по пятницу с 8:00 часов до 11:00 часов. «Пятерочка» каждый день предоставляет скидку 5%, а по понедельникам можно будет приобрести товары со скидкой 10% со времени открытия магазина до 13:00 часов.

Скидки пенсионерам с понедельника по пятницу с 08:00 часов до 12:00 часов предоставляет и «Ашан» (7%), а в «Байраме» скидкой можно воспользоваться по социальной карте. В «Ярмарке» можно получить скидку 3% каждый день с 11:00 до 13:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что республиканские и федеральные торговые сети поддержали инициативу правительства Башкирии по защите граждан старше 65 лет от инфицирования коронавирусом. В результате было изменено время «счастливых часов» для пожилых людей в соответствии с Указом главы региона о режиме повышенной готовности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье жертвами коронавируса стали ещё четыре человека