Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 14 января открылись снижением по рублевым парам. Российская валюта продемонстрировала больший рост против единой валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Единая валюта находилась под давлением из-за снижения кросс-пары евро/фунт, а также политической неопределенности в Италии.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци вывел свою партию Italia Viva из правящей коалиции страны из-за спора по поводу экономической реакции правительства на пандемию коронавируса.

Решение Ренци вызвало правительственный кризис, который может продлиться несколько недель.

Закрылись торги по итогам дня снижением рублевых пар. Рубль чувствовал себя прекрасно до закрытия вечерней сессии. Пара доллар/рубль снизилась на 0,73%, до 73,21 руб., евро/рубль — на 0,61%, до 89,06 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 100,35 руб.

Поддержку рублю оказала начавшаяся подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду и повышение цен на нефть. Как всегда, пик налоговых платежей придется на 25 января (НДС, акцизы, НДПИ).

Баррель Brent подорожал на 0,79%, до $56,44. К росту котировок подтолкнули заявления главы ФРС США Джtерома. Пауэлла, а также представленный план Джо Байдена по стимулированию экономики США на $1,9 трлн.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки в ближайшее время не будут повышаться, и отверг предположения, что ЦБ может начать сокращать свои покупки облигаций в ближайшем будущем. Его речь надавила на доллар и оказало поддержку рублю.

Сегодня, 15 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $56,17. Основные валюты торгуются в минусе против американского доллара.

Рубль будет испытывать давление на открытии торгов, которое перед выходными может сохраниться до закрытия вечерней сессии.

14 января пара доллар/рубль снижалась до отметки 73,10 рублей. Чтобы укрепление рубля продолжилось до уровня 72,15 руб., курс доллара должен остаться до 19 января ниже 74 рублей. На сегодня по рублю ожидается ослабление до 73,65 руб.

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