Москва, , 08:06 — REGNUM Оператор проекта «Северный поток — 2» («СП-2») компания Nord Stream 2 AG собирается 15 января возобновить работы по строительству газопровода в водах Дании. Об этом 15 января сообщает телеканал «Россия 24».

Уточняется, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое планируется задействовать в работах по достройке «СП-2», накануне вышло из немецкого порта Висмар и начало двигаться к месту строительства.

Также указывается, что укладка труб на датском участке должна быть закончена в мае, а затем строительство должно быть продолжено в водах ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что судно-трубоукладчик «Фортуна», предназначенное для достройки газопровода «Северный поток — 2», встало на якорь у порта «Росток» в Германии.