Москва, , 08:02 — REGNUM В Якутии к 2030 году в IT-отрасли будут работать около десяти тыс. человек, заявил в ходе Гайдаровского форума в Москве глава республики Айсен Николаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

Читайте также: Мишустин рассказал о планах запуска нового инвестиционного цикла

Глава Якутии напомнил, что в Якутске началось строительство Парка будущих поколений, в котором будут детей готовить со школьной скамьи к работе в креативных технологиях.

«Мы делаем большой упор на креативную индустрию, в том числе и на IT. Уже начинаем серьезную работу в этой части. У нас есть частные IT-школы, которые мы поддерживаем. У наших IT-компаний только одна просьба — нужна подготовка кадров. Когда я в 2018 году был избран главой республики, у нас работало около тысячи человек в IT-отрасли. А к 2030 году должны работать уже около десяти тысяч. Подготовка кадров и ее ускорение, в том числе и в вузах, в средних специальных учебных заведениях — вопрос важный, и мы им серьёзно занимаемся», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется запустить новый инвестиционный цикл, который позволит увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой. Об этом 14 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума.