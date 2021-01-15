Барнаул, , 07:13 — REGNUM За последние годы в Алтайском крае заметно увеличилось число семей, воспитывающих троих и более детей. По данным министерства социальной защиты региона, на 1 января 2021 года в регионе проживает 30 523 многодетные семьи. В них воспитывают 102 183 ребенка (в 2015 году в регионе было зарегистрировано 23 312 многодетных семей с 74 010 детьми).

В 2006 семьях растут пять — семь детей, в 98 семьях — восемь-девять. В 26 семьях воспитывают десять и более несовершеннолетних детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост числа многодетных семей в регионе наблюдался и первой половине 2020 года. По состоянию на 1 августа в крае проживали 30 134 многодетные семьи, тогда как в аналогичном периоде прошлого года — 28 838.

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