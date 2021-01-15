Гонконг, Китай, , 05:52 — REGNUM Падение в размере не менее 11,18% от стоимости пережили акции китайской компании Xiaomi на фоне новостей о включении ее в черный список минобороны США. Об этом 15 января свидетельствуют информация на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Цена за одну акцию после обвала составила 29 гонконгских долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января агентство Reuters распространило сведения о том, что Пентагон включил Xiaomi в свой список китайских организаций, якобы связанных с военным сектором Китая. Указанный перечень пополнился девятью компаниями, в том числе Xiaomi и производитель самолетов Comac.

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