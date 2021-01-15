Нью-Йорк, США, , 05:49 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торговую сессию 14 января в Нью-Йорке снижением.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 68,95 пункта (0,22%), до уровня 30 991,52 пункта. S&P 500 упал на 14,30 пункта (0,38%), до уровня 3795,54 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 16,31 пункта (0,12%), понизившись до уровня 13 112,64 пункта.

Цена на февральские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов поднялась на $0,66, до уровня $53,57 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, курс евро на торгах в четверг, 14 января, опустился до 89 рублей впервые с 17 декабря 2020 года.

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