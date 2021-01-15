Москва, , 03:34 — REGNUM Доли в ООО «Управляющая компания «Востокуголь» поделены между наследниками погибшего миллиардера Дмитрия Босова. В ЕГРЮЛ в январе 2021 года зафиксировано разделение компании на десять долей, в числе которых и доля гражданки США Бэллы Алексы Босовой, передаёт ИА REGNUM.

При этом и за погибшим в ЕГРЮЛ до сих пор числится доля. Помимо него, среди владельцев актива с 11 января 2021 года фигурируют супруга погибшего Катерина Босов, а также Борис, Людмила, Артём, Антон, Кирилл, Иван и Бэлла Алекса Босовы. Помимо этого, 50% компании числится как собственная доля ООО, несмотря на то, что ранее суд признал за бывшим бизнес-партнёром погибшего права на неё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Босов — создатель группы «Аллтек», в которую входят крупные угольные активы РФ, погиб в мае 2020 года. Его нашли мёртвым в подмосковном доме. Среди версий следствие рассматривало и самоубийство. После смерти бизнесмена в судах начались судебные споры вокруг наследуемых после него компаний. В частности, бизнес-партнёр погибшего Александр Исаев попытался вернуть себе права на 50% доли в ООО «УК «Востокуголь».

На сегодня УК «Востокуголь» — фигурант банкротного дела, которое сама же и инициировала. Слушания откладывались, в этот раз заседание перенесли на 21 января 2021 года.