Берлин, , 02:21 — REGNUM Российское судно-трубоукладчик «Фортуна», предназначенное для достройки газопровода «Северный поток — 2», встало на якорь у порта «Росток» в Германии, свидетельствуют информация на портале MarineTraffic.

На это место корабль вышел из германского порта Висмар, где он находился около двух недель после того, как завершил укладку участка Nord Stream 2 на мелководье ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 15 января должно возобновится строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании.

Агентство Bloomberg распространило информацию о том, что компания — оператор Nord Stream 2, которая занимается этим проектом, намерена закончить работы по достройке в июне 2021 года.

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