Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Дополнительные средства в размере около $1,9 трлн могут быть выделены в США для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в стране. С таким предложением должен выступить кандидат на пост главы Белого дома Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Политик собирается предложить двухэтажную программу. Выделение указанной суммы станет первой частью документа, а вторая будет направлена на поддержку инфраструктуры в США. Предположительно, план Байдена должен быть представлен в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря действующий американский президент Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год и пакет мер по стимулированию США в условиях пандемии. Последний предполагает выделение $900 млрд.

Читайте также: Трамп подписал проект бюджета на 2021 год и пакет стимулирующих мер