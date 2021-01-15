Тегеран, , 09:09 — REGNUM 14 января президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иностранные и внутренние инвестиции в иранские зоны свободной торговли (ЗСТ) увеличились на 56 процентов в текущем иранском году (начиная с 20 марта 2020 года) по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на онлайн-церемонии открытия 61 проекта по всему Ирану, президент отметил, что цифры показывают, что максимальное давление США и экономический терроризм Белого дома потерпели неудачу.

Рухани подчеркнул, что инвестиции агентов в зоны свободной торговли являются большим достижением для получения и предоставления услуг, сообщив, что правительство включило предоставление электронных услуг в свою повестку дня с целью содействовать повышению прозрачности.

Он подчеркнул, что очень важно предусмотреть программы, позволяющие частному сектору активизироваться в ЗСТ и по всей стране. Президент отметил, что к концу своего срока полномочий (середина лета) правительство будет продвигать программу оказания электронных услуг для обеспечения прозрачности и борьбы с коррупцией.

Ранее президент Ирана торжественно запустил в рамках 41-й серии церемоний открытия сверхтяжелый нефтеперерабатывающий завод на острове Кешм в Персидском заливе, а также 60 других проектов по всей стране в режиме видеоконференции.