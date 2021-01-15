Тегеран, , 09:19 — REGNUM 14 января президент Ирана Хасан Рухани торжественно запустил сверхтяжелый нефтеперерабатывающий завод на острове Кешм в Персидском заливе, а также 60 других проектов по всей стране в режиме видеоконференции в рамках 41-й серии церемоний открытия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На острове Кешм открылось 28 проектов, самым важным из которых был нефтеперерабатывающий завод сверхтяжелой нефти. Проекты в Кешме обошлись в 17,436 миллиарда риалов (240 миллионов долларов).

Хамид-Реза Момени, глава зоны свободной торговли Кешм, заявил на церемонии, что проекты в нефтяной, газовой, энергетической, производственной, рыбной и туристической отраслях направлены на создание 2240 дополнительных рабочих мест.

По его словам, сверхтяжелый нефтеперерабатывающий завод будет производить 35 тысяч баррелей гудрона в сутки и создаст 295 новых рабочих мест. В проект было вложено 240 миллионов долларов инвестиций.

Среди целей проекта основными являются производство высококачественной продукции (Евро-5), снижение загрязнения окружающей среды, энергоэффективность и содействие экспорту.