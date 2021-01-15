Тегеран, , 09:28 — REGNUM 14 января посол Ирана в Ашхабаде заявил, что торговый оборот между Ираном и Туркменистаном вырос на 300% с конца августа 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Торговля возобновилась после того, как вновь открылись трансграничные таможенные пункты, закрытие которых было связано с распространением коронавирусной инфекции», — сообщил журналистам IRNA Голам-Али Арбаб-Халес.

По его словам, экспорт и импорт по автодороге и железной дороге Иран-Туркменистан за этот период заметно выросли по сравнению с предыдущим годом.

Халес отметил, что Иран ранее выразил обеспокоенность продолжительным закрытием границы северным соседом со всеми странами из-за пандемии COVID-19, однако посольство Ирана в Ашхабаде прилагало все усилия для устранения данной проблемы.

«По итогам нескольких раундов переговоров между президентами и экспертами двух стран нам удалось вновь открыть ирано-туркменские границы», — отметил иранский посол.