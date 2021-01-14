Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Компания — оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 намерена закончить работы по достройке в июне текущего года, сообщает 14 января агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению агентства, оно располагает официальным графиком работ.

В графике указано, что трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работы в водах Дании в мае 2021 года, затем продолжит выполнение работ в прибрежной зоне Германии и в июне 2021 года закончит их.

Отмечено, что регуляторы в ФРГ и Дании, а также представители Nord Stream 2 не стали комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 января возобновляются работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

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