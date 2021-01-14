Минск, , 21:24 — REGNUM «Национальный банк Республики Беларусь аккредитовал и включил в реестр рейтинговых агентств общество с ограниченной ответственностью «БИК Рейтингс». Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 12 января 2021 г. № 7», — сообщил 14 января белорусский госрегулятор.

Нацбанк Белоруссии согласовал методологию ООО «БИК Рейтингс» по присвоению корпоративных рейтингов для оценки кредитных рейтингов организаций — резидентов республики. она не будет приняться к банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, государственному «Банку развития Республики Беларусь», лизинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кооперативным организациям «в силу особенностей их функционирования», пояснил госрегулятор.

«Методология также не предусматривает оценки эмитируемых (выдаваемых) финансовых инструментов эмитента», — отметили в НБРБ.

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