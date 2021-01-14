Москва, , 20:30 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести государственное регулирование цен на бензин.

«Мы с коллегами предлагали решение: установить государственное регулирование стоимости топлива. Чёткий механизм: цены на бензин не могут подниматься выше уровня инфляции», — отметил Миронов в Facebook.

По его мнению, бензин в России дорожает в трёх случаях: когда нефть дешевеет, когда нефть дорожает и когда цены на нефть стабильны.

«Одним словом — всегда!» — уверен депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, средние потребительские цены на бензин в России на 11 января 2021 года увеличились на 21 копейку с момента предыдущей регистрации и составили 46,12 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

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