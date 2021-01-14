Курган, , 20:13 — REGNUM В Курганской области определены гарантированные поставщики сжиженного газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

Сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд курганцев будут поставлять ООО «Лаборатория неразрушающего контроля ПромГазИспытание» и «Газэнергосеть Оренбург».

Поставщики из Оренбурга будут поставлять баллоны с газом для многоквартирных домов за 47 рублей 25 копеек за один килограмм (с НДС). Вторая организация предоставит газ без доставки до потребителя по тарифу 32,1 рублей за кг со склада — 35,05 рублей за килограмм.

С 1 января 2021 года стоимость заправки баллона составит 1150 рублей и будет включать в себя цену за газ согласно тарифу и цену за доставку. Потребитель обязан предоставлять пустой, исправный баллон, прошедший освидетельствование, отметили в ведомстве.