Киев, , 20:08 — REGNUM Правительство Украины провело «конструктивные переговоры» с МВФ относительно проблемы снижения цены на газ, сообщил вечером 14 января премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство и МВФ должны найти компромисс в этом вопросе.

«Позиция нашего правительства: рынок газа на Украине должен работать, но к сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы… Мы должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем», — заявил Шмыгаль.

Других подробностей о проведенных переговорах глава правительства Украины не сообщил. МВФ пока не выступил со своим заявлением.

ИА REGNUM напоминает, что 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск на Украине рынка газа является «необратимым шагом», несмотря на решение правительства о временном государственном регулировании цены на газ в период карантина.

В соглашении с МВФ власти Украины ранее взяли на себя обязательство придерживаться исключительно рыночных цен на газ.

Ранее сегодня министр финансов Сергей Марченко заявил, что в фонде «обеспокоены» возможным введением государственного регулирования цен на газ на Украине.