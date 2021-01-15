Москва, , 02:08 — REGNUM Невероятная скорость изменений, происходящих в мировых финансах, диктует и российским финансовым структурам иметь возможность быстрого и управления в условиях меняющейся ситуации. Как разворачивается борьба в экономической сфере за место у «денежного штурвала» России, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Изменения, внесенные в российское законодательство под самый конец прошедшего года, напрямую касаются как деятельности Центробанка, так и возможности возникновения новых «битв» между ЦБ и заигравшихся в «вольных стрелков» особо крупных банковских структур. ЦБ получил новые возможности регулировать рынок страхования, вплоть до установления контроля, подобного действующему в секторе банковских услуг.

Так что новые правила, которые вполне могут «накрыть» страховой рынок, недаром воспринимаются с опаской участниками этого быстрорастущего экономического сектора. Банковские вклады могут быть шаг за шагом заменены новыми инструментами, среди которых страхование представляет один из первых по важности. А раз так, то и введение новых правил имеет серьезные основания. Читайте статью Галины Смирновой «Крепкий орешек и Греф: битвы на финансовом рынке вступят в новую фазу».