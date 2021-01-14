Киев, , 19:39 — REGNUM Министр правительства Украины Олег Немчинов обращает внимание сограждан, что минимальная заработная плата в стране сейчас больше, чем в России.

Об этом он заявил вечером 14 января.

Министр сослался на некое международное исследование, в котором можно проследить, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира. Он отметил, что в исследовании были рассмотрены суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки.

Наибольший рост «минималки» был зафиксирован именно на Украине, отмечает Немчинов, с 1 января 2021 «чистая» минимальная заработная плата выросла на целых 27% по сравнению с прошлым годом (4830 гривен против 3802 гривен). Это первое место среди 56 стран мира.

Интересно, что Немчинов упомянул Россию в самом начале, но далее не привел никаких данных, которые бы хоть как-то подтверждали его заявление. Также министр предпочел умолчать о том, что средний размер зарплаты на Украине достаточно скромный и существенно отстает от России.

ИА REGNUM напоминает, что ранее с 1 января 2021 года минимальная заработная плата на Украине составляет 6 тыс. гривен. Согласно проекту госбюджета, с 1 декабря 2021 года она увеличится до 6,5 тыс. гривен.