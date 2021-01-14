Москва, , 19:34 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 28 декабря по 11 января выросла на 21 копейку и достигла 46,12 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Литр дизельного топлива за этот же период подешевел на 10 копеек — до 48,84 рубля.

По состоянию на 11 января средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составлила 43,46 рубля, марки Аи-95 — 47,24 рубля, марки Аи-98 — 53,90 рубля.

По данным Росстата, с начала года рост цен на бензин отмечен в 65 центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Перми, Нижнем Новгороде и Омске — на 1,1%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в четырёх региональных центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Самаре и Севастополе — на 0,2%.

В Москве за отчётный период бензин подорожал на 0,9%, в Санкт-Петербурге — на 0,6%.

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