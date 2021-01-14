Бишкек, 14 января 2021, 19:30 — REGNUM В течение 2020 года подразделения по борьбе с контрабандой таможенной службы Киргизии смогли выявить 1371 факт нарушений таможенного законодательства республики.
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При этом было официально зарегистрировано 1155 проступков и 216 преступлений.
Общая сумма ущерба по зарегистрированным нарушениям составила чуть больше 666 млн сомов (584 млн рублей).
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