История вопроса

Контрабандные потоки в странах Туркестана можно разделить на несколько видов. Первый — нелегальный ввоз из третьих стран товаров из Китая, Турции, России и так далее. Второй — оборот неучтенных товаров между странами внутри региона. Например, продажа нелегального ГСМ из Киргизии в Таджикистан.



Борьба с контрабандой в Туркестане имитируется и почти не ведется. Доходы от нелегального бизнеса в некоторых странах получают высокопоставленные чиновники, приближенные к первым лицам государства.

