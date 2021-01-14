14 января 2021 | Время чтения 6 мин

Конечно, к росту цен на базовые продукты в России, связанному с мировой конъюнктурой, можно привязать и политическую составляющую, но также можно посмотреть на эту проблему с другого угла, что может привести к одному — для кого-то печальному, а для кого-то и приятному — выводу: рынку нужен жесткий госконтроль.

Галина Смирнова, , 20:01 — REGNUM Конечно, к росту цен на базовые продукты в России, связанному с мировой конъюнктурой, можно привязать и политическую составляющую, но также можно посмотреть на эту проблему с другого угла, что может привести к одному — для кого-то печальному, а для кого-то и приятному — выводу: рынку нужен жесткий госконтроль. Но рынок ли это будет тогда? Даже на таком мелком, можно сказать, бытовом уровне, как рост цен на растительное масло и сахар, мы видим кризис действующей (!) модели капитализма. В предновогодние дни было много профессиональных оценок различных международных и российских «институтов», в которых звучало мнение о разрушительном эффекте экономического кризиса. В данном случае пандемийного и постпандемийного кризиса, который создал прецедент для очищения рынка от неэффективных компаний. Но согласиться с данным выводом, пожалуй, можно лишь с оговоркой — кризис всё-таки срывает маски с бизнеса, во главе угла которого личные интересы. Личные интересы в ущерб общечеловеческим. А такой порядок приоритетов способен подорвать любое государство. И даже несмотря на то, что Минсельхоз России со своей стороны заявил об отсутствии перебоев поставок производителями подсолнечного масла и сахара как в мелкие так и крупные торговые сети, а Минпромторг сообщил о том, что официально в ведомство не поступало жалоб от региональных торговых сетей о сложностях с закупками этих продуктов, к сожалению, тема личной корысти бизнеса остается актуальной. Оттого описанные на полях издания «Коммерсантъ» события требуют другой, более жесткой реакции, нежели спешные комментарии об отсутствии проблем, чтобы позже не было «мучительно больно», когда вдруг выяснится, что некто, воспользовавшись ограничениями цен, скупил или «схоронил» свои старые припасы, чтобы позже получить большую, чем сейчас, маржу, или вовсе, когда вдруг возникнет дефицит данных товаров.

Масло растительное в магазине «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, в конце декабря издание опубликовало статью о том, какие страсти развернулись вокруг закупочных цен всего двух продуктов — растительного масла и сахара: ряд торговых сетей, например немецкая сеть «Глобус» и условно российская сеть «О'кей», уже тогда приступили к установлению ограничений, не позволяющих производителям некоторое время направлять ретейлерам предложения об изменении условий договоров поставок, включая пересмотр отпускных цен. Вопрос об этом, как уточняет издание, рассматривался в середине декабря на заседании комиссии по применению Кодекса добросовестных практик (регулирует отношения поставщиков и сетей на добровольной основе), что вызвало негативную реакцию поставщиков, оказавшихся, в свою очередь, по утверждению издания, в тисках подорожания сырья. То есть не в тисках отсутствия возможности приблизить внутренние цены к мировым, а в тисках подорожания сырья. Собственно потому поставщики и прибегли к помощи такого саморегулируемого органа, как комиссия по применению Кодекса добросовестных практик, на упомянутом заседании которой практику по установлению срока действия договорной цены свыше 45 дней сочли недобросовестной. В итоге комиссия постановила, что необходимо проинформировать о недопустимости таких взаимоотношений сеть «О'кей». Почему-то о подобном же предупреждении комиссии «Глобусу» речи в статье не идет.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявлял, что в ряде случаев поставщик не имеет права обсуждать отпускные цены от одного месяца до полугода: это прямо противоречит нормам саморегулирования. Как отметили в организации, ограничения для поставщиков по изменению условий договора часто заканчиваются тем, что производитель не в состоянии компенсировать изменения сырьевой себестоимости. Ретейлеры же, имея стабильную наценку, но устанавливая временные интервалы корректировки цен, фактически имеют конкурентное преимущество перед другими розничными операторами, которые придерживаются норм саморегулирования. Между тем старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов подметил, что в условиях повышенного внимания регулирующих органов к продовольственной инфляции позиция сетей, которые стремятся сдерживать цены для сохранения спроса, выглядит более аргументированной.

Сахар в магазине «Дикси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вероятно, опубликованная изданием сейчас (14 января 2021 года) статья о проблемах, возникших у небольших и средних торговых сетей с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам, является неким продолжением той самой развернувшейся в декабре прошлого года битвы между некоторыми продавцами и поставщиками продуктов. Как сообщили в одной из розничных компаний торговли, поставщики готовы отгружать товар по установленным правительством отпускным ценам, но в ограниченном объеме и путем самовывоза, за доставку товара, конечно же, требуя премии.

Совладелец петербургской сети «Реалъ» (включает более 60 магазинов) Александр Мышинский говорит, что группа «Русагро» готова продать сети по установленной цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз меньше потребностей, а остальное — по 43,5 руб. за 1 кг в упаковке с доставкой. Компании, занимающиеся фасовкой оптовых партий, утверждает топ-менеджер, установили цены выше 45 руб. за 1 кг, так как не подпадают под соглашения. В сети «Верный» (управляет более чем 930 магазинами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и др.) говорят, что поставщики сахара в декабре снизили закупочные цены, но не до рекомендованного уровня, а в первые недели после подписания постановления о ценах никто из них не участвовал в торгах. Там подтверждают, что производители подсолнечного масла стоимостью до 95 руб. за 1 л подняли оптовые цены до 95 руб. за 1 л, а поставщики более дорогих брендов повышают цену на продукт с учетом логистики. В наиболее известных международных торговых сетях — в Metro и Auchan — заявили, что каких-то сложностей с поставками товаров нет. Аналогично ответили в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Торговая сеть «Перекресток» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гендиректор «Русагро» Максим Басов говорит, что группа отгружает клиентам не менее уровня прошлого квартала, как и написано в соглашении, хотя производство сахара у компании сократилось на 30%. В ГК «Эфко» (марки «Слобода», Altero и пр.) уверяют, что всем партнерам, с которыми заключены контракты, масло отгружается в штатном режиме. В случае доставки к партнеру к цене добавляются заранее согласованные транспортные расходы. Один из источников «Ъ» на рынке указывает, что некоторые сети неверно прочитали соглашения и ждали, что установленная оптовая цена будет включать доставку, добавив, что отгрузки мелких партий действительно происходят в индивидуальном режиме, но время ожидания не превышает нескольких дней.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил существование проблемы, пояснив, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибьюторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. Мол, магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов, но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки.

Гипермаркет «Глобус» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По большому счету эта история не стоит выеденного яйца. Из мухи раздули слона. Проблему вполне можно описать коротко: и те и другие — и поставщики, и торговые объекты — пытаются сохранить запасы или соответственно закупить большие объемы данных товаров по старым закупочным ценам, чтобы позже реализовать их подороже. Это факт совершенно очевидный, как и налицо факт того, что бизнес в принципе готов драться за свои личные интересы в ущерб государственным интересам, как и в принципе, наплевав на общечеловеческие моральные устои, которые в трудные для всех времена требуют максимальной концентрации усилий для выживания народа и страны. В таких случаях очевидно, что государство в лице исполнительных органов власти должно реагировать более жестко, не закрывая глаза на проблему.