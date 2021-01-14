Тверь, , 19:07 — REGNUM Тверская область готова к началу строительства Западного моста в Твери. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил губернатор Игорь Руденя 14 января в ходе рабочей поездки в Торжок и Вышневолоцкий городской округ.

«Вся документация готова и прошла необходимые экспертизы. В бюджет Тверской области включены запланированные на стройку средства, начиная с 2021 года — это около трех миллиардов рублей. Уже в этом году планируем приступить к строительству. Уверен, что проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации», — сказал Игорь Руденя.

Проект под общим названием «Западный мост» включает строительство автомобильного моста с пешеходным движением, а также реконструкцию «горбатого» моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади с реновацией самой площади, пояснил глава региона. Причём все три этапа проекта должны стартовать в текущем, 2021 году, — только при этих условиях построить Западный мост удастся менее чем за 36 месяцев.

«Задача по плечу только крупным федеральным организациям, которые имеют опыт строительства. Сейчас мы ведем консультации и рассчитываем, что в течение месяца появится понимание, кто придет на стройку», — пояснил Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил за поддержку в строительстве Западного моста президента России Владимира Путина, правительство страны, премьер-министра Михаила Мишустина и заместителей председателя правительства РФ, курирующих эту тему.

Строительство Западного моста в Твери обсуждалось на встрече Владимира Путина и Игоря Рудени в конце 2020 года. Накануне, 13 января, Владимир Путин, комментируя доклад заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, напомнил об обращении Игоря Рудени о необходимости строительства Западного моста в Твери и дал поручение отдельно доложить по этому вопросу.