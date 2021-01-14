Москва, , 18:40 — REGNUM Заявочная кампания на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Росия — страна возможностей» — продлена по 31 января 2021 года.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

В связи с высокой активностью участников, организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» приняли решение продлить регистрацию на второй сезон конкурса, чтобы дать возможность всем представителям индустрии гостеприимства успеть подать заявку.

Теперь заявку можно подать до 23:59 31 января 2021 года. До этого времени также необходимо выполнить первое и самое творческое задание конкурса — записать видеоприглашение в любимый уголок России. Загрузить его на своей странице в социальной сети Youtube, Вконтакте или Facebook с хештегами #Мастерагостеприимства #Россияудивляет, после чего добавить ссылку в личный кабинет на сайте https://welcomecup.ru. В качестве призов авторов лучших видеоприглашений ждут увлекательные туры по России от организаторов и партнеров конкурса.

«Большая часть заявочной кампании конкурса выпала на предпраздничные дни и новогодние праздники. К нам поступило много обращений с просьбой продлить срок подачи заявок, чтобы участники успели снять креативные видеоприглашения и заполнить все необходимые формы. В этом году мы видим много новых, интересных конкурсантов. Больше всего заявок мы получили от жителей Вологодской области, Москвы и Московской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан. Уже смело можно заявить, что состав новых «мастеров» обновится более чем на 2/3. В этом году их ждут новые испытания и новые интересные номинации от партнеров. Мы с нетерпением ждем первых оценочных этапов, чтобы посмотреть, насколько наши участники готовы к новому сезону конкурса. По окончанию регистрации мы также определим авторов трех самых креативных видеоприглашений, они получат туры в популярные зимние курорты России», — отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«2021 год будет особенным для индустрии гостеприимства: стартует новый национальный проект, по поручению Правительства до конца 2021 года будет принят новый закон о туризме и сейчас как никогда сфере туризма нужны профессиональные кадры и прорывные проекты. Первый сезон проекта подарил нам знакомство с профессионалами, настоящими мастерами, все этапы конкурса прошли в уникальной атмосфере взаимоподдержки. В этом году в проекте «Мастера гостеприимства» новые треки, большее количество номинаций. Мы с огромным удовольствием ждем знакомства с новыми участниками и вместе с партнерами конкурса готовим новые призы для победителей», — сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

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