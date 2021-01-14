Москва, , 18:31 — REGNUM Количественное смягчение и рост краткосрочных кредитов могут привести к росту спроса на долгосрочные займы. Об этом 14 января заявил профессор государственной политики Томаса Кэбота, профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф на Гайдаровском форуме.

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"Да, конечно, много количественных смягчений, выдач краткосрочных кредитов, то, что делает центробанк. Конечно, это означает, что долги, государственные долги кажутся намного более краткосрочными, чем если мы посмотрим на общую статистику — то, что выпускает казначейство США», — заявил Рогофф.

«Если кредитование продолжит резко расти, и скорее всего, так и будет, то некоторые будут говорить, что скорее нужны долгосрочные долги и займы. Может быть, на шесть лет? И тогда процентные ставки вырастут. Вы бы не захотели слишком быстро и резко менять ситуацию на рынке. Мне кажется, это будет сложностью», — указал он.