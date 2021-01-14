Москва, , 18:25 — REGNUM Даже средний балл, полученный гражданином РФ в учебном заведении, может повлиять на решение банка и в итоге привести к отказу в выдаче кредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банкиры выступили против законопроекта, предусматривающего, что банки в случае отказа в выдаче кредита должны будут объяснять причины принятого решения.

«Кредитные организации (банки) на данный момент не обязаны объяснять клиентам причину отказа в выдаче кредита, — сказал Денисов. — И их мотивы могут быть самыми различными: несоответствие условиям выдачи кредитов в конкретной организации, личность потенциального заёмщика, его поведение (например, массовая рассылка в разные банки запросов на выдачу кредитов), экономическая ситуация в стране и в мире, политика безопасности самого банка».

Как пояснил юрист, на решение банка может также повлиять внешний вид клиента, наличие посторонних лиц (не родственников) во время обращения за кредитом в офисе банка, облик заёмщика в социальных сетях, негативная кредитная история, наличие уже выданных кредитов, съемное жилье, частая смена работы, просрочки в оплате по счетам, наличие административных штрафов и фактов уголовного преследования. Во внимание могут принять даже средний балл в учебном заведении, по которому судят о возможности получить хорошую работу.

«Зачастую банки устанавливают ограничения для клиентов в рекламных материалах — «выдаем ипотечный кредит лицам от 21 до 60 лет», тем самым уже декларируя возможность участия в конкретной кредитной программе тех лиц, которые соответствуют указанным требованиям, — добавил правовед. — Вместе с тем нежелание банка сообщать причины отказа также представляется оправданным, так как мотивированные ответы могут способствовать увеличению мошенничества с получением кредитов — заёмщикам должны будут разъяснять, почему предоставленная им справка вызывает опасения».

Кроме того, как подчеркнул Денисов, одной из причин того, что банки не желают предоставить мотивированный отказ, является их нежелание вступать в конфликты с клиентами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российским банкам выгоднее кредитовать потребителя импортных товаров и микрофинансовые организации, чем российского производителя.

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