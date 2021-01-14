Москва, , 17:54 — REGNUM Тенденция на рост госвмешательства в экономику будет сохраняться во всём мире. Об этом 14 января заявила вице-президент, главный экономист Группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт на Гайдаровском форуме.

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"Тенденция на активное вмешательство правительства в экономику по-прежнему будет сохраняться и на рынках в странах развивающихся, так и в странах с переходной экономикой. Думаю, это применимо и к сегодняшним развитым странам, которые тоже сталкиваются с длинными макроциклами», — заявила Рейнхарт.

По её мнению, развитые страны сталкиваются с последовательными периодами более активного государственного вмешательства и периодами приватизации и дерегулирования.