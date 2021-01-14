Москва, , 17:48 — REGNUM Среди желающих вернуться к традиционной форме работы достаточно большой процент тех, кто руководствуется не желанием оптимизировать эффективность работы, а архаичным подходом — сотрудники хорошо работают только под неусыпным контролем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сделанное им в рамках Гайдаровского форума, о том, что в РФ формат удаленной занятости сохранится и после пандемии.

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"До начала пандемии удаленная занятость в России была известной, но непопулярной формой занятости. Процент работающих в условиях удаленной занятости был в пять-семь раз меньше, чем в других странах, — сказала Иванова-Швец. — Пандемия вынудила многие компании перейти на удаленный режим работы, и это дало возможность убедиться в эффективности-неэффективности такой формы занятости для конкретных компаний и видов деятельности. Результаты многих опросов показывают, что около половины рабочих мест вернутся в стационарный режим работы. Конечно, не все виды деятельности можно перевести на удаленный режим».

Но, как пояснила экономист, среди желающих вернуться к традиционной форме работы достаточно большой процент тех, кто руководствуется не желанием оптимизировать эффективность работы, а архаичным подходом — сотрудники хорошо работают только под неусыпным контролем.

«Но всё-таки удаленная занятость набирает обороты, и сейчас часть компаний не станет от нее отказываться, видя для себя определенные выгоды, — сказала Иванов-Швец. — Тем более что поправки в Трудовой кодекс дают возможность юридически правильно выстроить взаимоотношения работодатель-работник в условиях дистанционной занятости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что делать прогнозы по количеству российских организаций, которые перейдут на удаленную работу полностью, еще рано, так как часть ограничений всё еще продолжает действовать в некоторых регионах страны.

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