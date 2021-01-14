Москва, , 17:45 — REGNUM Из-за пандемии для развивающихся стран стали актуальнее проблемы макроэкономической стабильности. Об этом 14 января заявила вице-президент, главный экономист Группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт на Гайдаровском форуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

«Тратить можно столько, сколько ресурсы позволяют. Ограничения на самом деле есть у всех правительств, просто для развивающихся стран, для стран с переходной экономикой эти ограничения ощущаются гораздо острее», — заявила Рейнхарт.

Показательный пример — положение в Нигерия в первом квартале 2021 года. Страна была вынуждена отправить львиную долю государственных доходов на обслуживание долга, при падении на 7% ВВП.

«Эти страны и ранее сталкивались… уже тогда были проблемы с обслуживанием долга. Они просто не могут позволить себе полностью остановить экономическую деятельность, а тут ещё и рухнули цены на сырьевых рынках, цены на нефть, туризм встал как отрасль. Резко сократились поступления в бюджет», — указала она.

«Первый сигнал мы увидели в самых бедных странах», — подчеркнула Рейнхарт.