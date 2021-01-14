Петрозаводск, , 17:42 — REGNUM В 2022 году в Карелии начнут производить высокотехнологичную упаковку из влагопрочной бумаги, которая позволит не только сократить потребление изделий из пластика, но и продлить срок хранения свежих продуктов питания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Segezha Group.

Производством упаковки займется Инновационный центр, который будет оснащен не только производственным оборудованием, но и испытательными приборами, предназначенными для тестирования новых материалов и покрытий, изготовления прототипов и подготовки к серийному производству. Комплексное оснащение Центра завершится до конца 2021 года. Инвестиции в проект составят около 90 млн рублей.

«В потребительской упаковке взят курс на расширение ассортимента и поиск эффективных альтернативных решений для замещения пластика. В этой связи предполагается наращивание присутствия, прежде всего, в таких сегментах как интернет-торговля, fashion‑ и food-ретейл, зоотовары. В фокусе внимания и производство упаковки с использованием вторичного сырья», — отметили в компании.

В дальнейшем руководство компании планирует открыть аналогичное производство в Ростовской области.

Добавим, что в России разработали новую концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предполагающую запрет на производство неперерабатываемых видов пластика, в том числе, трубочек для питья и ватных палочек. Ограничения будут вводиться поэтапно, чтобы дать бизнесу время на адаптацию.