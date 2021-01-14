Москва, , 17:31 — REGNUM Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) за 2020 год снизился на 14%. Такие данные приводит 14 января пресс-служба Банка России.

В годовом выражении реальный курс рубля за январь-декабрь минувшего года снизился на 7,5%.

По отношению к доллару рубль с начала года подешевел на 12,1%, а по отношению к евро — на 18,1%.

При этом в декабре реальный курс рубля вырос на 3% по сравнению с ноябрем, в том числе рост по отношению к доллару составил 4,7% к евро — 2,4%.

Напомним, реальный эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнёров исходя из доли этих стран во внешнеторговом обороте России.