Калуга, , 17:36 — REGNUM Национальные проекты — это возможности для регионов по созданию инфраструктуры, которая необходима для поддержания удовлетворенности жизнью у людей, заявил 14 января в Москве в рамках Гайдаровского форума-2021 «Россия и мир после пандемии» губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша Фото – Информационное агентство ТАСС

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Выступая на экспертной дискуссии «Какими будут индикаторы результатов национальных проектов для людей: «Счастье, Well Being», «благополучие?», Шапша в качестве примера привёл реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Калужской области.

«Национальный проект даже в нынешних непростых условиях пандемии позволяет нам строить больницы, фельдшерско-акушерские пункты. В прошлом году у нас было построено 50 ФАПов, 42 из которых за счет средств федерального бюджета. И мы видим, когда появляются эти ФАПы, отношение людей к власти и жизни меняется», — сказал калужский губернатор.

По его мнению, реализация нацпроектов также положительно влияет на общественное мнение, так как благодаря им строятся школы, детские сады, появляются возможности получить качественное высшее образование. И все это влияет на индекс счастья у людей, проживающих в Калужской области. Губернатор Шапша подчеркнул, что удовлетворенность качеством жизни лежит в основе реализации Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года.

«То, что мы прописали в программе о создании и развитии инфраструктуры, — это как раз способ достижения показателей. Базовые потребности — это и здоровье, и образование, и благосостояние людей», — добавил губернатор.

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

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