Киев, , 17:14 — REGNUM Власти Украины ожидают укрепления национальной валюты по итогам локдауна, который введен в стране с 8 по 24 января, заявил прессе 14 января советник президента Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко.

Устенко отметил, что условия нынешнего карантина прописаны таким образом, что многие предприятия, промышленные и аграрные, продолжают работать. При этом, уверен советник Зеленского, конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

«Состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается: растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственную продукцию. Это означает, что украинские экспортеры начнут заводить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривны», — заявил специалист.

Советник президента Украины напомнил, что в 2021 году министерство финансов уже привлекло на двух аукционах по размещению облигаций сумму более 17 млрд грн, причем часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну.

ИА REGNUM напоминает, что в государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовойкурсна уровне 29,1 грн за доллар. Сейчас доллар держится на уровне около 28 грн за доллар.