Москва, , 17:08 — REGNUM За 2020 год в России количество работников на «удалёнке» выросло в 100 раз и составляет до шести миллионов человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста», гендиректор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который, выступая на Гайдаровском форуме, сообщил, что формат удалённой занятости сохранится после пандемии коронавируса.

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«По данным за 2020 год, количество работников на «удалёнке» выросло в 100 раз и составляет до шести миллионов человек. Например, по данным Минтруда в конце ноября 2020 года на «удалёнке» официально работало 3,7 млн, — заявил Порочкин. — После «тест-драйва» удаленной работы, к которой пришлось обратиться подавляющему большинству работодателей в 2020 году во время пандемии и всеобщей самоизоляции, некоторым компаниям и сотрудникам такой формат работы определенно пришелся по вкусу, и часть организаций, вполне возможно, останется работать в таком формате, так как удаленный формат работы значительно сокращает расходы, как минимум на аренде офисов».

Как уточнил Порочкин, в связи с выходом с 1 января 2021 года закона об удаленной работе, такой формат работы будет более легитимен и удобен как для работников, так и для работодателей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России правовое регулирование дистанционной занятости пока находится в зачаточном состоянии.

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