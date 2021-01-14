Киев, , 17:05 — REGNUM В Международном валютном фонде «обеспокоены» возможным введением государственного регулирования цен на газ на Украине.

Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко сегодня, 14 января, в эфире одной из радиостанций Украины.

Министр отметил, что украинская власть заранее проинформировала партнеров из МВФ, что такое решение «возможно».

»Наши партнеры знают, и у них есть соответствующая реакция… Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть временным решением», — отметил Марченко.

Представитель Киева подчеркнул — категорически сказать, что власти Украины уже сделали что-то очень плохое, пока нельзя.

«Правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом… Объясняем, мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую с тарифами проблему», — добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, что 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск на Украине рынка газа является «необратимым шагом», несмотря на решение правительства о временном государственном регулировании цены на газ в период карантина.