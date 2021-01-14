Варшава, , 17:02 — REGNUM В Польше на следующей неделе будет представлен дополнительный список отраслей экономики, представители которых получат финансовую помощь из бюджета. Об этом сообщил 14 января вице-премьер-министр Польши Ярослав Говин в эфире на радио TOK FM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«На следующей неделе мы объявим дополнительный список отраслей бизнеса, на которые будет распространяться «финансовый щит». Эти правила будут действовать до конца пандемии», — указал Говин, напомнив, что в настоящее время в Польше бюджетная помощь предусмотрена для предприятий, представляющих более сорока отраслей промышленности.

Вице-премьер-министр также напомнил, что 15 января в стране начнётся кампания финансовой поддержки, в рамках которой предприниматели получат в общей сложности более 20 млрд злотых (5,38 млрд долларов США). По словам Говина, у многих компаний все еще есть «подушка финансовой безопасности» благодаря весенне-летнему «финансовому щиту» во время первой волны пандемии.

«Причем, новая помощь не будет касаться гастрономии или гостиничного бизнеса. Они, как наиболее пострадавшие, финансируются по отдельной программе и получат в общей сложности 13 млрд злотых (3,5 млрд долларов США)», — заявил он.

На вопрос, когда в стране начнут сниматься экономические ограничения, Говин отметил, что «если к 1 февраля показатели уровня заражений будут двигаться в той же динамике снижения, что и сейчас, тогда будут открыты все торговые точки».